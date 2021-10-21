BASIN BÜLTENİ (2021/172)

MİLAS, MUĞLA (Habermetre) - Muğla İl J. K. lığı tarafından denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılarak, sürücülerde "algılanan yakalanma risk duygusunun" sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla, Jandarma Trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında gözlemlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/ park etme gibi" ihlallerin önlenmesi maksadıyla 19 Ekim 2021 günü 15. 00 - 16. 00 saatleri arasında Milas İlçe J. K. lığı sorumluluk alanında bulunan Milas - Ören Yolunda havadan trafik denetimi yapılmıştır. Denetim sonucu; (3) şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 54/1-b (Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek ), (4) şahsa Madde 59 (Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek)'a istinaden toplamda (7) şahsa ( 1. 518 TL ) cezai işlem uygulanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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