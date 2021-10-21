BASIN BÜLTENİ (2021/171)MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİFethiye/ Ölüdeniz J. Krk. K. lığına müracaatta bulunan; Anetta MATOUSKOVA ( Ukrayna uyruklu) ve Jan MATOUSEK (Ukrayna uyruklu) isimli şahıslar 19 Ekim 2021 günü "Belcekız Sahilinde şezlong üzerinde bulunan çantalarının çalındığını, çantaların içerisinde (2) adet pasaport, (2) adet cep telefonu, (3) adet kredi kartı ve (260) Euro nakit paralarının olduğunu" beyan etmişlerdir. Konu ile ilgili olarak Fethiye JASAT Timleri ve Ölüdeniz J. Krk. K. lığı ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların E. S. ve İ. K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş, yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmış, tamamlanan adli işlemlerin ardından 20 Ekim 2021 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakılmışlardır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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