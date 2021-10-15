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BASIN BÜLTENİ (2021/167)

Habermetre - Haberler | Toplum
BASIN BÜLTENİ (2021/167)

İl Emniyet Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüzce şehrimizin farklı noktalarında stant kurularak maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımı yapılmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüzce şehrimizin farklı noktalarında stant kurularak maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımı yapılmıştır.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen "Bizim İçin Değerlisiniz" çalışması kapsamında Sınırsızlık Meydanı, Perşembe Pazarı ve Rüya Park Alışveriş Merkezinde kurulan stantlarda vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Emniyet Teşkilatı olarak temel görevimizin vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak olduğu, vatandaşın can güvenliğini tehlikeye düşüren durumların yalnızca asayiş olayları neticesinde gerçekleşmediği, içinde bulunduğumuz salgın sürecinde maske, mesafe, temizlik ve aşı kurallarına uyulmadığı takdirde vatandaşlarımızın can güvenliğinin yine risk altında bulunacağı ifade edilerek kamuya açık alanlarda mutlaka maskeli olarak bulunulması ve sosyal mesafenin korunarak temizlik kurallarına da azami özen gösterilmesi gerektiği vatandaşlara bir kez daha hatırlatılmıştır.

Vatandaşlara salgın kurallarının yanı sıra iletişim yoluyla dolandırıcılık başta olmak üzere suçlardan korunma konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Kendilerini arayarak çeşitli bahane ve gerekçelerle para, altın vb. isteyen şahıslara itibar etmemeleri ve karşılaştıkları şüpheli durumları 112 ihbar hattına bildirmeleri istenmiştir.

Düzenlenen bu tür çalışmalarla Emniyet Teşkilatının her zaman yanlarında olduğunu hissettiklerini belirten vatandaşlar "Bizim İçin Değerlisiniz" çalışması kapsamında halkın sağlığının da can güvenliğini koruma hizmetinin bir parçası olarak görülmesinden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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