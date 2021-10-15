BASIN BÜLTENİ (2021/166)

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü olarak 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında, okul servis araçlarındaki rehber personelin sıkıntılarına yönelik ve okul servis araçlarının uymaları gereken konular hakkında, 14. 10. 2021 tarihinde Saat: 11. 00'de, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürünün katılımlarıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz Şehit A. Gaffar OKKAN toplantı salonunda, karşılıklı görüş ve önerilerin alındığı toplantı tertip edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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