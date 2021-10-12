BASIN BÜLTENİ (2021/164) - Haberler
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BASIN BÜLTENİ (2021/164)

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BASIN BÜLTENİ (2021/164)

11. 10. 2021 günü saat 09. 00 sıralarında Köyceğiz İlçe J. K. lığı ekiplerince Zeytinalanı Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında E. İ.

11. 10. 2021 günü saat 09. 00 sıralarında Köyceğiz İlçe J. K. lığı ekiplerince Zeytinalanı Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında E. İ. isimli şahsın yapılan kimlik sorgusunda (5) ayrı suçtan (kasten öldürme, kasten yaralama (2), tehdit, görevi yaptırmamak için direnme) arandığı tespit edilmiş olup şahıs yakalanmıştır. Şahsın üzerinde ve çantasında yapılan aramada, (1) adet ruhsatsız Pıetro Beratta marka 9 mm. tabanca, (1) adet tabanca şarjörü, (1) ruhsatsız Webley Scott Bırmıngham marka 9 mm. toplu tabanca, (13) adet 9 mm. tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Şüpheli E. İ. isimli şahıs gözaltına alınmış olup adli işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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