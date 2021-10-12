BASIN BÜLTENİ (2021/163) - Haberler
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BASIN BÜLTENİ (2021/163)

Habermetre - Haberler | Toplum
BASIN BÜLTENİ (2021/163)

Fethiye İlçe J. K. lığı İsth. Ks. A. liği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Merkez ve Göcek J. Krk. K. lığı sorumluluk sahasındaki koylardan deniz yolu ile İtalya ve Yunanistan ülkelerine yasadışı yollarla çıkış yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, 11. 10. 2021 günü saat 16.

FETHİYE, MUĞLA (Habermetre) - Fethiye İlçe J. K. lığı İsth. Ks. A. liği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Merkez ve Göcek J. Krk. K. lığı sorumluluk sahasındaki koylardan deniz yolu ile İtalya ve Yunanistan ülkelerine yasadışı yollarla çıkış yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, 11. 10. 2021 günü saat 16. 00 sıralarında Fethiye İlçe J. K. lığı ekipleri tarafından yapılan kontrolde Katrancı 3. Koyunda ülkeyi yasadışı yollardan terk etme hazırlığı içinde bulunan (3) Suriye, (1) Irak, (5) İran ve (49) Afganistan uyruklu olmak üzere toplam (58) yasadışı göçmen yakalanmıştır. Olayla ilgili adli işlemlere başlanılmış olup yasadışı göçmenler İl Göç İdarisi ile koordineli olarak Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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