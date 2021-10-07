BASIN BÜLTENİ (2021/161)

05. 10. 2021 günü saat 13. 00 sıralarında Babadağ (1700) paraşüt pistinden (single) tek olarak paraşüt ile atlayış yapan Almanya uyruklu Sercan A. isimli şahsın sarp bir araziye düştüğü ihbarının alınması üzerine JAK Timi 13. 30 sıralarında bölgeye çıkış yapmıştır. Arazide drone ile yapılan arama sonucu yaklaşık (4) saat sonra şahsa ulaşılmış, şahsın belinden ve bacaklarından yaralanmış olduğu tespit edilmiştir. Şahsın bulunduğu bölgenin çok sarp arazi olduğundan karadan nakil imkanı olmadığından Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter bölgeye yönlendirilmiş, JAK Timinin bir unsuru helikoptere binerek kazazedenin bulunduğu bölgeye intikal edilmiş ve yaralı şahsın sedye ile helikoptere tahliyesi emniyetli bir şekilde gerçekleşmiştir. Yaralı şahsın tedavisinin yapılaması için Fethiye Devlet Hastanesine sevk sağlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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