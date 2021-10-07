BASIN BÜLTENİ (2021/160) - Haberler
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BASIN BÜLTENİ (2021/160)

Habermetre - Haberler | Toplum
BASIN BÜLTENİ (2021/160)

04. 10. 2021 günü saat 18. 00 sıralarında Ukrayna vatandaşı Anastasya K. simli şahıs Fethiye - Ölüdeniz J. Krk. K. lığı müracaat ederek "Fethiye İlçe Merkezinden Ölüdeniz Mahallesine gitmek için 48 BB ...

FETHİYE, MUĞLA (Habermetre) - 04. 10. 2021 günü saat 18. 00 sıralarında Ukrayna vatandaşı Anastasya K. simli şahıs Fethiye - Ölüdeniz J. Krk. K. lığı müracaat ederek "Fethiye İlçe Merkezinden Ölüdeniz Mahallesine gitmek için 48 BB … plakalı halk minibüsüne bindiği, minibüsten indiği esnada içerisinde (2400) TL, (20) dolar ve (1000) ruble nakit para olan cüzdanının olmadığı ve hırsızlandığını " beyan etmiştir. Olayın aydınlatılması için Fethiye JASAT Timleri ve Ölüdeniz J. Krk. K. lığı ekiplerince minibüsün kamera kayıtları ve kent kart sisteminin incelenmesi sonucu, cüzdanı çalan şahsın İ. O. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şahıs Fethiye ilçe merkezinde ikamet ettiği adreste yapılan arama sonucu yakalanmıştır. Şüpheli İ. O. isimli şahsın yapılan üst aramasında, çalınan cüzdan içerisinde bulunan (2400) TL, (20) dolar ve (1000) ruble nakit para ele geçirilmiştir. Olayla ilgili şüpheli İ. O. isimli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmış olup çalınan para eksiksiz olarak sahibine teslim edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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