BASIN AÇIKLAMASI 25.10.2021

ŞIRNAK (Habermetre) - Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 18 - 24 Ekim 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde;

21, 41 gram metamfetamin, 11, 74 gram eroin, 5, 74 gram esrar, 4, 4 gram bonzai, 6. 350 paket kaçak sigara, 1. 560 litre kaçak akaryakıt, 1. 340 kutu tıbbi ilaç, 53 adet cep telefonu, 5 adet oyun konsolu ve 2 adet tarihi sikke ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 28 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Ayrıca Kaçakçılık ve Asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında 17 şüpheli Asayiş, 15 şüpheli Kaçakçılık ve 2 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 34 şüpheli yakalanarak yasal işlemler başlatılmıştır.

Kaçakçılık ve Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şırnak Valiliği

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