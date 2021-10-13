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BASIN AÇIKLAMASI (2021- 49)

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BASIN AÇIKLAMASI (2021- 49)

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda Valiliğimiz tarafından 11. 10.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda Valiliğimiz tarafından 11. 10. 2018 tarihinde hazırlanan Genelge gereği;

Kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerince?

Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması, Olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, Ödeme konusunda sorun çıkarılması (bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi), Özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, Araçların bakımsız ve/veya kirli kullanılması, Araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, Seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, Araç içerisinde sigara içilmesi, Uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, Araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, Alkollü iken araç kullanılması, yasaktır.

Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır.

Bu minvalde vatandaşlarımızın, konuyla ilgili karşılaştıkları ihlalleri hafta içi 08. 00 ile 17. 00 saatleri arasında 0 (342) 324 11 81 no'lu telefonlara bildirmeleri durumunda ilgili birimlerimiz tarafından gerekli işlemler tesis edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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