BASIN AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Kur'an Kurslarımızda hafızlığını bitirmiş öğrencilere yönelik, il ve ilçe müftülükleri tarafından 15. 10. 2021 tarihinde Afyonkarahisar İl Müftülüğümüzce ilimizin en büyük cemaat kapasitesine sahip olan Hacı Mehmet Sayın Camii'nde 155 hafıza icazet belgelerinin takdim edildiği bir program düzenlenmiştir.

Söz konusu icazet merasimi ile alakalı bazı basın yayın organlarında gerçeğe uygun olmayan haberler yapılmıştır. Haber metninde protokol şeridi diye iddia edilen söz konusu şerit, hafızlarımızın kalabalık olan cemaati rahatsız etmeden, bir bütün olarak geçmeleri için tertip edilmiş bir şerittir. Ayrıca resimlerde de görüleceği üzere iddia edilen iki koltuk, protokol için değil Hafızlık İcazet Merasimlerinde gelenek olduğu üzere kurra hafızların oturduğu koltuklardır. Protokol ise iddianın aksine yine resimlerde de görüleceği üzere cemaatle birlikte yere oturmuş, saf düzeni almış ve o şekilde program icra edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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