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BASIN AÇIKLAMASI

Habermetre - Haberler | Toplum
BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASIİlimiz merkezinde meydana gelen intihar girişimiyle ilgili bazı internet sitelerinde yer alan habere ilişkin basın açıklaması...

BASIN AÇIKLAMASIİlimiz merkezinde meydana gelen intihar girişimiyle ilgili bazı internet sitelerinde yer alan habere ilişkin basın açıklaması... İl merkezimizde meydana gelen intihar girişimiyle ilgili olarak bir internet haber sitesinde yer alan ve kamu kurumlarımız/görevlilerimizin ihmali neticesinde bu üzücü intihar girişimi hadisesinin gerçekleştiği yönündeki ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Haberler e konu olayla ilgili genç kızımız ve ailesinin kişisel haklarına halel gelmemesi adına detaylara yer verilememekle birlikte, konuyla ilgili adli/idari soruşturma titizlikle devam etmekte olup, soruşturma sonucunda Çankırı kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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