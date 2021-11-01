BASIN AÇIKLAMASI 01.11.2021

ŞIRNAK (Habermetre) - Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde;

28, 93 gram metamfetamin, 1, 98 gram eroin, 7. 615 paket kaçak sigara, 5. 600 adet makaron, 792 adet kozmetik ürün, 90 adet cep telefonu, 44 adet cep telefonu aksesuarı, 1 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 39 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Ayrıca Kaçakçılık ve Asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında 10 şüpheli Asayiş, 12 şüpheli Kaçakçılık, 2 şüpheli Terör ve 3 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 27 şüpheli yakalanarak yasal işlemler başlatılmıştır.

Kaçakçılık ve Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şırnak Valiliği

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