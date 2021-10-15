Başarsoft CEO'su Küçükpehlivan: Haritalarımıza gizli iz bıraktık, mesela bir sokağa 'Necmettin' dedik; dünyaca ünlü firmalarda bu mayınlar ortaya...

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Başarsoft Ceo'su Alim Küçükpehlivan, dünyaca ünlü otomobil firmaları için harita üreten global bir firmanın, kendi ürettikleri haritaları usulsüz bir şekilde kullandığını söyledi. Küçükpehlivan, "Haritalarımıza gizli iz bıraktık, mesela bir sokağa 'Necmettin' dedik; dünyaca ünlü firmalarda bu mayınlar ortaya çıktı" diye konuştu.

Başarsoft CEO'su Alim Küçükpehlivan, T24 yazarı ve programcısı Füsun Sarp Nebil'in konuğu oldu. Başarsoft firmasının ürettiği haritaları global markaların usulsüz bir şekilde kullandığını söyleyen Küçükpehlivan, olayın detaylarını ve nasıl tespit ettiklerini şöyle anlattı:

"Biz harita işi yapıyoruz. Dışarıda gördüğümüz dünyayı bilgisayara modelleme işi aslında. 24 yıldır biz harita üretiyoruz. Otomobil firmaları şöyle, biz bu haritaları korumak için yıllar önce başka bir hukuki süreçte, baktık ki dünya bunu nasıl yapıyor? Gizli bir iz bırakma tekniği ile yapılıyormuş. 2012'de o zamanlar çalıştığımız Google firması haritaları bizden tedarik ediyor. Oraya verdiğimiz bazı haritalarda bazı ücra sokaklara çalışanlarımızın adını verdik, mesela Necmettin. O firma alınca Necmettin'i de alacak. Biz bu mayınları döşedik. Yıllarca bekledik. Pandemiden önce bu çoğu haritaların içinde bizim bu mayınlar ortaya çıktı. Biz de kendilerini uyardık. Hukuki süreci başlattık."

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