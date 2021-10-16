Başakşehir'e dördüncü kültür ve yaşam parkı - Haberler
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Başakşehir'e dördüncü kültür ve yaşam parkı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başakşehir'e dördüncü kültür ve yaşam parkı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde yapımı devam eden Boğazköy Kültür ve Yaşam Parkı'nda incelemelerde bulundu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde yapımı devam eden Boğazköy Kültür ve Yaşam Parkı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Kartoğlu, 30 bin metrekare alana sahip olacak yeni kültür ve yaşam parkında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin tek çatı altında toplanacağını söyledi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinleri için sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerinin tek çatı altında toplandığı kültür ve yaşam parklarına bir yenisini daha ekliyor. Başakşehir, Fenertepe ve Kayaşehir'in ardından ilçenin dördüncü kültür ve yaşam parkı, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde inşa ediliyor.

30 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor

Çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği Boğazköy Kültür ve Yaşam Parkı'nda incelemelerde bulunan Başkan Kartoğlu, süreç hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kültür ve yaşam parklarının Başakşehir'in vizyon projeleri arasında olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, "Başakşehirlilerin buluşma noktası olan merkezlerimizde tüm imkanları komşularımızın mutluluğu için seferber ediyoruz. Yeni yaşam alanları oluşturuyor, bu alanlarda tüm aktiviteleri birleştiriyoruz. Başakşehir, Fenertepe ve Kayaşehir'in ardından dördüncü kültür ve yaşam parkımızı Boğazköy'de inşa ediyoruz. 30 bin metrekarelik alan üzerine yapım çalışmasına devam ettiğimiz kültür ve yaşam parkımızı çok amaçlı olarak yapıyoruz" diye konuştu.

Başakşehirlilerin yeni buluşma noktası olacak

Boğazköy Kültür ve Yaşam Parkı'nda 7'den 70'e tüm Başakşehirliler için sportif, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleneceğini belirten Başkan Kartoğlu, "Kapalı yüzme havuzu, fitness salonları, kapalı basketbol ve halı sahaları olacak. Başakşehirli kadınlarımızın gönül muhabbetlerinde buluşacakları ve farklı etkinlikler düzenleyecekleri faaliyet alanı ile kadın aktivite merkezimiz olacak. Geleceğimizin parlayan yıldızı gençlerimize, ev ortamında ders çalışacakları kütüphane, gençlik merkezi ve bilgievi de yer alacak. Yürüyüş yolumuz ve piknik alanlarımızı da komşularımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Başakşehir'e dördüncü kültür ve yaşam parkı

Başakşehir'e dördüncü kültür ve yaşam parkı

Başakşehir'e dördüncü kültür ve yaşam parkı

Başakşehir'e dördüncü kültür ve yaşam parkı

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Haber: Başakşehir'e dördüncü kültür ve yaşam parkı - Haberler
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