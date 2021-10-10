Başakşehir'de yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı: 2 yaralı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde iki kişinin bulunduğu 34 AD 0989 plakalı otomobil, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki taşlara çarparak şarampolde takla attı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin ardından otomobil çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.