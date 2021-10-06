BAŞAKŞEHİR'DE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Taylan ERGÜN/

BAŞAKŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki tabelaya çarptı, ardından da takla attı. Takla atan otomobilde sıkışan sürücü ve eşi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 14: 30'da Başakşehir Kayaşehir'de meydana geldi. Beyder Caddesi'nden Fenertepe Caddesi'ne dönüş yapan sürücü Bayram Uysal'ın, direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JG 7044 plakalı otomobil, yol ayrımındaki tabela direğine çarptı ardından da kaldırıma çıkarak takla attı. Takla atan otomobildeki sürücü Bayram Uysal ve yan koltuktaki eşi Makbule Uysal otomobil içinde sıkıştı. Otomobilde sıkışan karı kocanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı karı kocayı otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı karı-koca ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil ise daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

-Görgü tanığı ile röp.

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri