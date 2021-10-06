Başakşehir'de takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı - Haberler
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Başakşehir'de takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başakşehir'de takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki tabelaya çarptı ardından da takla attı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki tabelaya çarptı ardından da takla attı. Otomobilde bulunan karı-koca sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Başakşehir Kayaşehir'de Beyder Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram U. 34 JG 7044 plakalı otomobille Beyder Caddesi'nden Fenertepe Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tabelaya çarparak takla attı. Otomobilde bulunan sürücü Bayram U. ve eşi Makbule U. otomobil içinde sıkışarak yardım bekledi. Otomobilde sıkışan karı-kocanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı karı-kocayı otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Bayram U. ve eşi Makbule U. yapıln ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - İSTANBUL

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