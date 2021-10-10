Başakşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Başakşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Başakşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Başakşehir'de seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayaşehir 1138.Sokak'ta Güvercintepe istikametinde seyreden Veysel V.'nin kullandığı 34 AD 0989 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazanın etkisiyle yan duran otomobildeki sürücü ve yanında bulunan Adnan O. yaralandı.

Durumun bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Veysel V. ve Adnan O. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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