Başakşehir'de otomobil çayırlık alana uçtu: 2 yaralı - Haberler
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Başakşehir'de otomobil çayırlık alana uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil çayırlık alana uçtu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil çayırlık alana uçtu. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.45 sularında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Tekstilkent Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 AD 0989 plakalı otomobilin sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarında bulunan taşlara çarparak, çayırlık alana uçtu. Kaza sorasında araçta bulunan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından araç çekici ile çayırlık alandan çekildi. - İSTANBUL

Başakşehir'de otomobil çayırlık alana uçtu: 2 yaralı

Başakşehir'de otomobil çayırlık alana uçtu: 2 yaralı

Başakşehir'de otomobil çayırlık alana uçtu: 2 yaralı

Başakşehir'de otomobil çayırlık alana uçtu: 2 yaralı
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