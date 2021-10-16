Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti - Haberler
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Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti Otomobille çarpışan minibüs, refüjde bulunan levhaları ardından bir sitenin duvarını yıkarak onlarca çocuğun oyun oynadığı alana daldı Kaza yapan şoför ve arkadaşları 3 yolcunun...

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti

Otomobille çarpışan minibüs, refüjde bulunan levhaları ardından bir sitenin duvarını yıkarak onlarca çocuğun oyun oynadığı alana daldı

Kaza yapan şoför ve arkadaşları 3 yolcunun hafif sıyrıklarla atlattığı kazayı görüntülemeye çalışan gazetecileri tehdit ederek engel olmaya çalıştı

İSTANBUL - Başakşehir'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü, bir sitenin duvarını yıkarak çocukların oyun oynadığı alana daldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 3 yolcu hastaneye kaldırılırken, kaza yapan minibüs şoförü ile arkadaşları görüntü almaya çalışan gazetecileri tehdit etti. O anlar ise bu şekilde görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Kayaşehir'de dün saat 16.00 sıralarında bir otomobil ile Gazosmanpaşa - Başakşehir seferini yapan minibüs, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan yön levhaları ardından bir sitenin duvarını yıkan yolcu minibüsü, onlarca çocuğun oyun oynadığı alana daldı. O sırada alanda bulunan çocuklar faciadan kıl payı kurtulurken, minibüste bulunan 3 yolcu ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralı yolcular tedbir amaçlı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen yolcu minibüsü de vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza yapan şoförden gazetecilere tehdit

Kaza sonrasında olay yerine haber yapmak için giden gazeteciler ise kaza yapan minibüs şoförü ve arkadaşlarının sözlü saldırısına uğradı. Şoförler görüntü almak isteyen gazetecileri engellemek için, "Buradan görüntü alamazsınız, adamsanız alın hadi, gidin buradan" diyerek tehdit etti. O anlar ise böyle görüntülendi.

"Benim çocuğum da burada oynuyor"

Minibüs şoförlerinin hakaretleri esnasında olay yerinden geçen bir vatandaş ise, "Benim de çocuğum burada oynuyor olabilirdi. Bunların zihin yapısı değişik, saçma sapan konuşmayın lütfen" şeklinde konuşarak yaşananlara tepki gösterdi.

Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti

Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti

Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti

Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti
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