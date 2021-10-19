Başakşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlediği programda duygu dolu anlar yaşandı. Başakşehirli gençler Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir ve ilahilerle yüreklere dokundu.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Emin Saraç Kültür ve Sanat Merkezi'nde özel bir program düzenledi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav) Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve şiirlerle yad edildi.

"Sünnete uygun yaşamalıyız"

Mevlid-i Nebi Haftası özel programda konuşan Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, "Peygamber Efendimizin hayatını iyi anlamalı; adaletini, merhametini, samimiyetini ve davranışlarını hayatımızın her alanında uygulamalıyız. Ailemize ve çevremize de bu şekilde yaklaşmalıyız" dedi.

Duygu dolu anlar yaşandı

Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Korosu, seslendirdikleri ilahiler ile Başakşehirlilerin beğenisini kazandı. Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emir Efe Ergüt de, Arif Nihat Asya'nın "Naat" adlı şiiri ile konuklara duygu dolu anlar yaşattı. - İSTANBUL