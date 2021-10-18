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Başakşehir'de korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de korkutan yangın Başakşehir'de gecekonduda yangın çıktı Başakşehir'de bir gecekonduda nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de korkutan yangın

Başakşehir'de gecekonduda yangın çıktı

İSTANBUL - Başakşehir'de bir gecekonduda nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede etkisi altına aldığı gecekondunun söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 10.45 sularında Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gecekondu içerisinde bulunan mutfak kısmında nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede etkisi altına aldığı gecekondunun söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Yan binanın da çatı kısmına sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Başakşehir'de korkutan yangın

Başakşehir'de korkutan yangın

Başakşehir'de korkutan yangın

Başakşehir'de korkutan yangın
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