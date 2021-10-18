BAŞAKŞEHİR'DE GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINA UYKUDA YAKALANAN KİŞİ, DIŞARI ÇIKMAYI BAŞARDI

BAŞAKŞEHİR'de gecekonduda çıkan yangın, bitişikteki yan binaya da sıçradı. Yangına uykuda yakalanan Suriye uyruklu bir kişide uyanarak, kendi imkanlarıyla gecekondudan çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.

Şahintepe Mahallesi, Nadir Sokak'ta bulunan bir gecekonduda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı gecekonduda, sobadan sıçrayan alevler kısa sürede büyüdü. Yangın çıktığı sırada hasta olduğu için bugün işe gitmeyen ve evde uyuyan Suriye uyruklu Nouri Elahmil de uyanarak alevleri gördü, kendini dışarıya attı. Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek yan binaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle çevredeki bazı binaların camları kırılırken, gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.

"ANNEM VE BABAM ÇOK KORKMUŞ"

"SOBAYI YAKIP UYUMUŞ"

Gecekonduda yaşayan Suriye uyruklu kişilerin iş arkadaşı Adem Yetişen, "İçeride, Suriyeli 5 işçi arkadaş kalıyordu. 4 tanesi işe gitti. 1'i hastaydı, bugün işe gitmedi. Sobayı yakıp uyumuş. Uyandığında içeride duman varmış. Bacadan da alev çıkıyormuş. Ateşi görünce hemen kaçmış. Sonra bizi aradılar, geldik. İtfaiye de geldi, söndürdü" dedi.