Başakşehir'de babasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de annesiyle tartışan babasını silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ekim'de 21 yaşındaki B.Ç'nin polis merkezine giderek, elindeki tabancayla teslim olması üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada B.Ç'nin, babası Ömer Sedat Ç'yi yaşadıkları evde silahla başından vurarak öldürdüğü anlaşıldı.

Gözaltına alınan B.Ç'nin emniyetteki sorgusunda, babasının uyuşturucu kullandıktan sonra tartıştığı annesine şiddet uyguladığını, ayırmak için araya girdiğini, ardından evde bulunan tabancayla bir el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

B.Ç'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.