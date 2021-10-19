BAŞAKŞEHİR'DE 25 METRELİK KANALİZASYON KUYUSUNDAN KEDİ KURTARMA OPERASYONU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAŞAKŞEHİR'DE 25 METRELİK KANALİZASYON KUYUSUNDAN KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BAŞAKŞEHİR'DE 25 METRELİK KANALİZASYON KUYUSUNDAN KEDİ KURTARMA OPERASYONU

BAŞAKŞEHİR'de bulunan Deparko Sanayi Sitesi'ndeki kanalizasyon kuyusuna düşen yavru kedi, 25 metre derinliğe sarkıtılan itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de bulunan Deparko Sanayi Sitesi'ndeki kanalizasyon kuyusuna düşen yavru kedi, 25 metre derinliğe sarkıtılan itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Başakşehir Deparko Sanayi Sitesi'nde bir kişi, ağzı açık kanalizasyon kuyusuna dün sabah yavru kedinin düştüğünü gördü. Çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Fener ile yapılan aydınlatmadan sonra oluşturulan makara sistemi ile bir itfaiye erinin kanalizasyon kuyusuna indirilmesi kararlaştırıldı. 25 metre derinliğindeki dibi kuru kanalizasyon kuyusuna sarkıtılan itfaiyeci, düşen yavru kediye ulaştı. İtfaiye eri ve yavru kedi yukarı çekildi.

BAŞAKŞEHİR'DE 25 METRELİK KANALİZASYON KUYUSUNDAN KEDİ KURTARMA OPERASYONU

BAŞAKŞEHİR'DE 25 METRELİK KANALİZASYON KUYUSUNDAN KEDİ KURTARMA OPERASYONU

BAŞAKŞEHİR'DE 25 METRELİK KANALİZASYON KUYUSUNDAN KEDİ KURTARMA OPERASYONU

BAŞAKŞEHİR'DE 25 METRELİK KANALİZASYON KUYUSUNDAN KEDİ KURTARMA OPERASYONU

BAŞAKŞEHİR'DE 25 METRELİK KANALİZASYON KUYUSUNDAN KEDİ KURTARMA OPERASYONU

BAŞAKŞEHİR'DE 25 METRELİK KANALİZASYON KUYUSUNDAN KEDİ KURTARMA OPERASYONU

BAŞAKŞEHİR'DE 25 METRELİK KANALİZASYON KUYUSUNDAN KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title