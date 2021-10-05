BAŞAKŞEHİR'DE 11 İŞÇİNİN KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENDİĞİ İŞ YERİ BİR HAFTALIĞINA KAPATILDI - Haberler
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BAŞAKŞEHİR'DE 11 İŞÇİNİN KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENDİĞİ İŞ YERİ BİR HAFTALIĞINA KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR Galvano Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde dün akşam saatlerinde oluşan zehirli gazdan 11 işçi etkilendi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR Galvano Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde dün akşam saatlerinde oluşan zehirli gazdan 11 İşçi etkilendi. Hastaneye kaldırılan 10 işçi taburcu olurken, iş yeri sahibinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İş yeri sahipleri bir hafta dükkanı kapatma kararı aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir İkitelli Galvano Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Metal kaplama dükkanında kullanılan asit ve siyanür tepkimesiyle zehirli gaz ortaya çıktı. Salgılanan gazdan dolayı 10 işçi ve iş yeri sahiplerinden biri etkilendi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 10 işçi tedavilerinin ardından taburcu olurken, iş yeri sahibinin tedavisine devam edildiği öğrenildi. Öte yandan iş yeri sahipleri tarafından metal kaplama dükkanında bir hafta faaliyetler durduruldu.

BAŞAKŞEHİR'DE 11 İŞÇİNİN KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENDİĞİ İŞ YERİ BİR HAFTALIĞINA KAPATILDI

BAŞAKŞEHİR'DE 11 İŞÇİNİN KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENDİĞİ İŞ YERİ BİR HAFTALIĞINA KAPATILDI

BAŞAKŞEHİR'DE 11 İŞÇİNİN KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENDİĞİ İŞ YERİ BİR HAFTALIĞINA KAPATILDI

BAŞAKŞEHİR'DE 11 İŞÇİNİN KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENDİĞİ İŞ YERİ BİR HAFTALIĞINA KAPATILDI
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Haber: BAŞAKŞEHİR'DE 11 İŞÇİNİN KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENDİĞİ İŞ YERİ BİR HAFTALIĞINA KAPATILDI - Haberler
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