Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat? Başakşehir-Beşiktaş hangi kanalda?
Beşiktaş , Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'le karşılaşacak. Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan toplayarak 3. sırada yer alyıor. Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan Başakşehir ise 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak sadece 6 puan toplayarak 15. basamakta bulunuyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçını Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Beşiktaş hangi kanalda?
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'de haftanın açılış maçında Beşiktaş, Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir'e konuk olacak. Kritik mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Beşiktaş, 5 eksik ile Başakşehir karşısına çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Başakşehir'in yeni teknik direktörü olan Emre Belözoğlu, Başakşehir ile ilk resmi müsabakasına çıkacak. Peki, Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Beşiktaş hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...
15 Ekim Cuma günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
15 Ekim Cuma günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Başakşehir: Volkan, Şener, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Ndayishimiye, Mahmut, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Atiba, Alex, Güven, Batshuayi