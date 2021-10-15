Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat? Başakşehir-Beşiktaş hangi kanalda? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat? Başakşehir-Beşiktaş hangi kanalda?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat? Başakşehir-Beşiktaş hangi kanalda?

Beşiktaş , Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'le karşılaşacak. Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan toplayarak 3. sırada yer alyıor. Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan Başakşehir ise 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak sadece 6 puan toplayarak 15. basamakta bulunuyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçını Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Beşiktaş hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'de haftanın açılış maçında Beşiktaş, Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir'e konuk olacak. Kritik mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Beşiktaş, 5 eksik ile Başakşehir karşısına çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Başakşehir'in yeni teknik direktörü olan Emre Belözoğlu, Başakşehir ile ilk resmi müsabakasına çıkacak. Peki, Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Beşiktaş hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

15 Ekim Cuma günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

15 Ekim Cuma günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Başakşehir: Volkan, Şener, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Ndayishimiye, Mahmut, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Atiba, Alex, Güven, Batshuayi

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı İdo Tatlıses Burak Sergen Okan Bayülgen
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Sergio Perez Abdullah Avcı Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat? Başakşehir-Beşiktaş hangi kanalda? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 18:06:03. #1.17#