Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat? Başakşehir-Beşiktaş hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig'de haftanın açılış maçında Beşiktaş, Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir'e konuk olacak. Kritik mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Beşiktaş, 5 eksik ile Başakşehir karşısına çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın cezası sebebiyle takımının başında yer alamayacak. Başakşehir'in yeni teknik direktörü olan Emre Belözoğlu, Başakşehir ile ilk resmi müsabakasına çıkacak. Peki, Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Beşiktaş hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

15 Ekim Cuma günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

15 Ekim Cuma günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER!

Başakşehir: Volkan, Şener, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Ndayishimiye, Mahmut, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Atiba, Alex, Güven, Batshuayi

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