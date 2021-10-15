Başakşehir-Beşiktaş maçı kaçta, ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Beşiktaş hangi kanalda?
Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geliyor. Maçın ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlarımız Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda diye aratmakta. Peki, Başakşehir-Beşiktaş maçını Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Beşiktaş hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir- Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki, Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Beşiktaş hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...
15 Ekim Cuma günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
15 Ekim Cuma günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Başakşehir: Volkan, Şener, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Ndayishimiye, Mahmut, Visca, Aleksic, Deniz, Okaka
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Atiba, Alex, Güven, Batshuayi