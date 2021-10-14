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Bartuğ Altıparmak yeni sezonda iddialı başladı

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Bartuğ Altıparmak yeni sezonda iddialı başladı

Daha önceki sezonlarda liglere damga vuran, akıllarda kalıcı performansıyla herkesin beğenisini toplayan genç oyuncu, bu senede takımının en büyük silahı olacak.

ANKARA (Bültenler) - Başarılı sporcu Bartuğ Altıparmak başarısını, disiplinli çalışmasına bağlıyor. Sporcu için en önemli koşullardan birisi olan disiplin, kariyer hayatının vazgeçilmezi olduğunu belirtiyor. Sadece profesyonel hayatta değil, yaşamın her alanında disipline önem verdiğini belirtiyor.

Sezon başı çalışmalarını çok iyi geçiren 26 yaşındaki oyuncu, bu seneye yine damga vuracak performansların haber cisi. Bu sene de göstereceği muhteşem performansı heyecanla bekleniyor. Transferin gözde ismi tercihini, Ankara'dan yana kullandı. Geçen sezondaki başarılı performansın ardından, yeni sezonda parkede neler yapacağı merakla beklenen Altıparmak, çok iddialı… Genç ve başarılı sporcu Bartuğ Altıparmak, en iyisi olmak için çok çalışmak gerektiğini vurguluyor. Beden ve zihnin bütün bir şekilde çalışmasının basketbolda oldukça gerekli olduğunu savunuyor. Bu sezon, büyük Anadolu Spor Kulübü için ter dökecek Bartuğ, basketbol camiasında nadir görülecek şeffaflıkta ve düzgün insanların bir araya geldiği bir organizasyon olduğu için, seçimini yine Ankara'dan yana kullandı.

Bu sezonda bir çok üst lig takımıyla görüştüğü halde, Ankara'da ki kulübünü tercih etti. Çünkü ekip ruhunu en iyi şekilde yansıtmanın, basketbolda oldukça önemli olduğunu, yaptığı işin takım işi olduğunu dile getirdi. Gelecek sezonlarda da, adından sıkça söz ettirecek olan genç sporcu Bartuğ Altıparmak, ismini her zaman daha iyiye taşıyacağını ve spor dışında da eğitimine de önem verdiğini vurguladı.

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