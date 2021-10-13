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Bartın Üniversitesi öğrencilerine Erasmus+ programı tanıtıldı

AA / Akif Yaman - Haberler | Güncel
Bartın Üniversitesi öğrencilerine Erasmus+ programı tanıtıldı

Bartın Üniversitesinde 19 farklı ülkedeki 48 üniversitede yapılabilecek öğrenim ve staj hareketliliği konusunda bilgi verildi.

BARTIN (AA) - Bartın Üniversitesinde 19 farklı ülkedeki 48 üniversitede yapılabilecek öğrenim ve staj hareketliliği konusunda bilgi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Bartın Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ahmet Yirmibeş, Erasmus+ programının 2021-2027 yıllarında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programı olduğunu belirtti.

Erasmus+ programıyla kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılmasının amaçlandığını aktaran Yirmibeş, hareketliliklerden öğrenim ve staj olarak yararlanılabileceğine işaret etti.

Yirmibeş, "Öğrenim hareketliliği kapsamında öğrencilerimiz 19 farklı ülkedeki 48 üniversitede 2 ile 12 ay arasında hareketlikten yararlanabilirler. Ayrıca öğrencilerimiz staj hareketliliğiyle de yurt dışına gidebilmektedir. Öğrencilerimizin, yurt dışındaki bir işletmede, araştırma enstitüsünde, laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda staj yapabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesi öğrencilerine Erasmus+ programı tanıtıldı

AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri
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