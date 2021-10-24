Bartın'ın yaylalarında sonbahar güzelliği

SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - BARTIN'da sonbaharla birlikte ağaçlar sarı ve kahverenginin tonlarını almaya başlayınca ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları yaylalara yürüyüş düzenleyerek, eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Bartın'ın Ulus ilçesi ile Karabük'ün Safranbolu sınırlarındaki Gezen, Fındıcak, Kokurdan, Büyükdüz, Tekir, Öküzovası, Sarıçiçek, Ardıç ve Katırovası yaylalarında sonbaharın gelişiyle birlikte, doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Ağaçlar, sarı ve kahverenginin tonların hakim olduğu renklere büründü. Bin 700 rakıma ulaşan yaylalara yürüyüş düzenleyen doğa ve fotoğraf tutkunları, zirveden Karabük, Bartın ve Kastamonu'yu seyretme fırsatı buldu. Doğaseverler zirvede bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, sonbaharla oluşan renk cümbüşüne hayran kaldı.