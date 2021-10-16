Bartın'da kavgayı ayırmak isteyen eğlence mekanı sahibi öldü - Haberler
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Bartın'da kavgayı ayırmak isteyen eğlence mekanı sahibi öldü

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bartın'da kavgayı ayırmak isteyen eğlence mekanı sahibi öldü

Bartın'da, işlettiği eğlence mekanında kavga edenleri ayırmaya çalışırken tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

BARTIN (AA) - Bartın'da, işlettiği eğlence mekanında Kavga edenleri ayırmaya çalışırken tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak'taki eğlence mekanında Eren G. (30) ile Taha K. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletme sahibi Ayberk Karagöz (31) kavga edenleri ayırmak için araya girdi.

Bu sırada Eren G, tabancayla Karagöz ve Taha K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayberk Karagöz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobille kaçan Eren G, polis ekiplerince oto sanayi sitesi mevkisinde yakalandı.

Eren G'nin ırmağa attığını söylediği silahı bulmak için Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri çalışma başlattı.

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bartın'da kavgayı ayırmak isteyen eğlence mekanı sahibi öldü - Haberler
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