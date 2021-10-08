İTFAİYE YANAN EVDE BULDUĞU ALTINLARI TESLİM ETTİ - Haberler
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İTFAİYE YANAN EVDE BULDUĞU ALTINLARI TESLİM ETTİ

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'da, 2 katlı ev alev alev yanarken, itfaiye erleri 8 ay önce evlenen Nudiye Özen'e ait altınları evden çıkartarak teslim etti.

BARTIN (DHA) - BARTIN'da, 2 katlı ev alev alev yanarken, itfaiye erleri 8 ay önce evlenen Nudiye Özen'e ait altınları evden çıkartarak teslim etti.

Öğle saatlerinde Bartın'a bağlı Yanaz köyünde Sadettin Güney'e (57) ait 2 katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde yaşayanlar dışarıya çıkarken, itfaiyeye haber verildi. Alevler kısa sürede evi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Evin 2'inci katında söndürme çalışması yapan itfaiye ekipleri, odada bulunan altınları alarak, dışarıya çıkarttı. Altınların 8 ay önce evlenen Sadettin Güney'in kızı Nudiye Özen'e ait olduğu anlaşıldı. Altınlar itfaiye erlerince Nudiye Özen'e teslim edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İTFAİYE YANAN EVDE BULDUĞU ALTINLARI TESLİM ETTİ

İTFAİYE YANAN EVDE BULDUĞU ALTINLARI TESLİM ETTİ

İTFAİYE YANAN EVDE BULDUĞU ALTINLARI TESLİM ETTİ

İTFAİYE YANAN EVDE BULDUĞU ALTINLARI TESLİM ETTİ

İTFAİYE YANAN EVDE BULDUĞU ALTINLARI TESLİM ETTİ

İTFAİYE YANAN EVDE BULDUĞU ALTINLARI TESLİM ETTİ

İTFAİYE YANAN EVDE BULDUĞU ALTINLARI TESLİM ETTİ

İTFAİYE YANAN EVDE BULDUĞU ALTINLARI TESLİM ETTİ

İTFAİYE YANAN EVDE BULDUĞU ALTINLARI TESLİM ETTİ
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri
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Haber: İTFAİYE YANAN EVDE BULDUĞU ALTINLARI TESLİM ETTİ - Haberler
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