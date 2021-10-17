Bartın'da eğlence mekanı sahibinin öldüğü kavgayla ilgili 2 kardeş tutuklandı - Haberler
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Bartın'da eğlence mekanı sahibinin öldüğü kavgayla ilgili 2 kardeş tutuklandı

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bartın'da eğlence mekanı sahibinin öldüğü kavgayla ilgili 2 kardeş tutuklandı

Bartın'da, eğlence mekanı sahibinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 kardeş tutuklandı.

BARTIN (AA) - Bartın'da, eğlence mekanı sahibinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 kardeş tutuklandı.

Kırtepe Mahallesi'ndeki dün eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan işletme sahibi Ayberk Karagöz'ü (31) öldürdüğü ve tartıştığı kişiyi yaraladığı iddiasıyla yakalanan Eren G. (30) ile kardeşi Eray G'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hamam Sokak'taki eğlence mekanında Eren ve Eray G. kardeşler ile Taha K. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmıştı. Eren G, bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren işletme sahibi Karagöz ile tartıştığı Taha K'yi yaralamıştı.

Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayberk Karagöz, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Otomobille kaçan Eren ve Eray G, polis ekiplerince oto sanayi sitesi mevkisinde yakalanmıştı.

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri
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