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Bartın'da 4 köyde yapılan arıcılık kursları tamamlandı

AA / Akif Yaman - Haberler | Güncel
Bartın'da 4 köyde yapılan arıcılık kursları tamamlandı

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ulus ilçesine bağlı Zafer, Akörensöküler, Uluköy ve Üçsaray köylerinde arıcılık kursu düzenlendi.

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ULUS, BARTIN (AA) - Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ulus ilçesine bağlı Zafer, Akörensöküler, Uluköy ve Üçsaray köylerinde arıcılık kursu düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, gazetecilere, kursun ağustosta meydana gelen sel afetinin ardından bölgede yapılan istişarelerin sonucu gerçekleştirildiğini söyledi.

Bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklemeye devam edeceklerini bildiren Önder, "Arıcılık kursunun ve akabinde uygulayacağımız Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi'nin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diler, kadın kursiyerlerimizi ve gençlerimizi özellikle tebrik eder, paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ulus Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Ulus Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü ile Zafer ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde 10 gün süreyle gerçekleştirilen kursta, 38 kursiyere eğitim verildi.

AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri
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