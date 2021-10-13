Bartın Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi inşaatı sürüyor

BARTIN (AA) - Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Balık, Bartın Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Balık, gazetecilere, Bartın'a çok yakışacak kültür ve sanat merkezinin inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Merkezde çok amaçlı 170 kişilik salon, derslikler, konservatuvar salonu bulunacağını aktaran Balık, "Kültür ve sanat merkezinde sergi salonu, oyun dans ve ritim salonu, mescit, sanat atölyeleri, açık ve kapalı olmak üzere kafeterya da yer alacak. Projemiz ayrıca kentin hafızasını oluşturup gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hayata geçireceğimiz 'Bartın Kent Belleği ve Araştırma Kütüphanesini' bünyesinde barındıracak. Çalışmalar tamamlandığında şehrimiz önemli bir hizmete daha kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.