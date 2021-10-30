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Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 3 yaralı

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cebrail U. idaresindeki 06 AP 0272 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Cebrail U., Elif U. ve Hamiş Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 3 yaralı

Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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