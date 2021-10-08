Bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu Ankara'da bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu

ANKARA - Ankara'da bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu.

Ankara'da TBMM Çankaya girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü alt geçit bariyerlerine çarparak durabildi. Öğle saatlerinde gerçekleşen kazada herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

Olay yerine polis ekiplerinin intikali ile bariyerler kimseyi yaralamadan düzeltildi. Aracın yoldan kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

Bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu

Bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu

Bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu

Bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu

Bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu

Bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
Ankara'dan çalınan araç Suriye'de yakalandı

Ankara'dan çalınan araç Suriye'de yakalandı

 Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu

Akşam namazına gelmeyen imam, lojmanda ölü bulundu

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan
Magazin Ece Üner Ezgi Mola Mustafa Keser Seren Serengil
Spor Marcao Muslera Fatih Terim Ersun Yanal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 18:36:05. #1.12#