Bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu
Bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu Ankara'da bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu.
ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu
ANKARA - Ankara'da bariyerlere çarpan araç aşağı uçmaktan son anda kurtuldu.
Ankara'da TBMM Çankaya girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü alt geçit bariyerlerine çarparak durabildi. Öğle saatlerinde gerçekleşen kazada herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
Olay yerine polis ekiplerinin intikali ile bariyerler kimseyi yaralamadan düzeltildi. Aracın yoldan kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.