Bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel
Bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin bariyere çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin bariyere çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Cebrail U. idaresindeki 06 AP 0272 plakalı otomobil, Kırıkkale- Çorum karayolunun 58. kilometresi Delice ilçesi yakınlarında bariyere çarparak refüje devrildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki Elif U. ve Hamiş Y, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri
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