Bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de otomobilin bariyere çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobilin bariyere çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Cebrail U. idaresindeki 06 AP 0272 plakalı otomobil, Kırıkkale- Çorum karayolunun 58. kilometresi Delice ilçesi yakınlarında bariyere çarparak refüje devrildi.
Yaralanan sürücü ile otomobildeki Elif U. ve Hamiş Y, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.