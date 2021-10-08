Son dakika haberi! Barışmak için bir araya gelen aileler arasında silahlı kavga: 9 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi! Barışmak için bir araya gelen aileler arasında silahlı kavga: 9 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... MERSİN'in Tarsus ilçesinde barışmak için bir araya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde barışmak için bir araya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fevziçakmak Mahallesi 1747 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen aynı mahallede oturan akraba iki aile, komşularının araya girmesiyle barışmak için bir araya geldi. Ancak aileler arasında yine kavga çıktı. Kavga sırasında taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtı. Kavgada her iki aileden 9 kişi yaralandı. Tarsus'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ali Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Mahallede geniş güvenlik tedbirleri alan polis, olay yerinde çok sayıda tabanca kovanı ile tüfek kartuşu buldu. Ekipler, kavgaya karıştığı öne sürülen 5 kişiyi gözaltına alırken, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haberi! Barışmak için bir araya gelen aileler arasında silahlı kavga: 9 yaralı

Son dakika haberi! Barışmak için bir araya gelen aileler arasında silahlı kavga: 9 yaralı

Son dakika haberi! Barışmak için bir araya gelen aileler arasında silahlı kavga: 9 yaralı

Son dakika haberi! Barışmak için bir araya gelen aileler arasında silahlı kavga: 9 yaralı

Son dakika haberi! Barışmak için bir araya gelen aileler arasında silahlı kavga: 9 yaralı

Son dakika haberi! Barışmak için bir araya gelen aileler arasında silahlı kavga: 9 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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