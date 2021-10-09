'Barışın bebeği, umudun simgesi' Pınar bebek için Suriye'de doğum günü kutlaması yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Barışın bebeği, umudun simgesi" Pınar bebek için Suriye'de doğum günü kutlaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

"Barışın bebeği, umudun simgesi" Pınar bebek için Suriye'de doğum günü kutlaması yapıldı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın icra edildiği dönemde Türk güvenlik güçlerinin Tel Abyad'dan Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırarak sağlıklı doğum yapmasını sağladığı Suriyeli...

"Barışın bebeği, umudun simgesi" Pınar bebek için Suriye'de doğum günü kutlaması yapıldı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın icra edildiği dönemde Türk güvenlik güçlerinin Tel Abyad'dan Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırarak sağlıklı doğum yapmasını sağladığı Suriyeli annenin evladı Pınar'ın Sluk beldesindeki evinde 2'inci yaş gününün kutlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın icra edildiği dönemde Türk güvenlik güçlerinin Tel Abyad'dan Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırarak sağlıklı doğum yapmasını sağladığı Suriyeli annenin evladı Pınar'ın Sluk beldesindeki evinde 2'inci yaş gününün kutlandığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın icra edildiği dönemde, Mehmetçiğimizin Tel Abyad'dan Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırarak sağlıklı doğum yapmasını sağladığı Suriyeli anne, yeni doğan bebeğine barışı simgelemesi için "Pınar" adını vermişti. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı Harekatı'nın 2'nci yılında 2 yaşına basan Pınar bebeği unutmadı. Sluk beldesindeki evinde ziyaret ettiğimiz Pınar bebek için doğum günü kutlaması yapıldı. "Barışın bebeği, umudun simgesi" minik Pınar ayrıca Türk doktorlarımız tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Doğum günü için yaş pasta kesilirken bebeğe ve kardeşlerine çeşitli hediyeler verildi" ifadelerine yer verildi.

Barışın bebeği, umudun simgesi Pınar bebek için Suriye'de doğum günü kutlaması yapıldı

Barışın bebeği, umudun simgesi Pınar bebek için Suriye'de doğum günü kutlaması yapıldı

Barışın bebeği, umudun simgesi Pınar bebek için Suriye'de doğum günü kutlaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

 Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması) Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi...

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması) Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş
Magazin Recep Tayyip Erdoğan Gökhan Çıra Deniz Akkaya
Spor Marcao Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Recep Tayyip Erdoğan Hakan Binbaşgil Yemek Tarifleri Güzel Sözler Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Barışın bebeği, umudun simgesi' Pınar bebek için Suriye'de doğum günü kutlaması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 17:46:36. #1.11#