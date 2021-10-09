Barış Pınarı Harekatı'nın sembol ismi Suriyeli Pınar bebek, 2 yaşında

BARIŞ Pınarı Harekatı'nda doğum sancısı başlayan ve Türk askerlerince zırhlı araçla Tel Abyad'dan Akçakale'deki hastaneye getirmesinin ardından doğum yapan Ziheyye El Halil'in harekat nedeniyle Pınar ismini verdiği kızı, 2 yaşına girdi. Harekatın sembol ismi olan Pınar'ın doğum günü, evlerine giden askerler tarafından pasta kesilerek kutlandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ve Tel Abyad'ı işgal eden PKK/YPG terör örgütüne yönelik 9 Ekim 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, kısa sürede teröristlerin temizlenmesiyle 120 kilometrelik Tel Abyad-Resulayn hattı, güvenli hale getirildi. Harekat kapsamında Tel Abyad ve Resulayn'da mayın- EYP temizliği devam ederken, bölgede görev yapan Türk askeri, Suriyeli Ziheyye El Halil'in doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Tel Abyad'dan Akçakale Sınır Kapısı'na ulaştırılan kadın, daha sonra Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi. Doktorların doğumhaneye aldığı Ziheyye El Halil, kız bebek dünyaya getirdi. Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı da bebeğinin ismini Pınar koydu.