Barış Pınarı Bölgesindeki Spor Tesisleri Hizmete Açıldı

ŞANLIURFA (Habermetre) - Barış Pınarı bölgesinde yapımı tamamlanan Resulayn Gençlik Merkezi, semt sahası ve yüzme havuzu ile Telabyad'da yapımı tamamlanan spor tesisleri, düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Resulayn'da başlayan açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu ile bölgede görevli kamu çalışanları ve Suriyeli gençler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, mini konser ve spor gösterileri ile başlayan törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, iki yıl önce Türkiye'nin bölgede başlattığı Barış Pınarı Harekatının amacından bahsederek, harekatta şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.

Harekattan hemen önce bölgede terör örgütü PKK tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen kamu binaları, okullar, elektrik şebekeleri ve diğer tesislerin kısa sürede onarıldığını ve bölge halkının hizmetine sunulduğunu hatırlatan Vali Erin, yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Erin, Resulayn Gençlik Merkezi, futbol ve voleybol sahaları ile yüzme havuzunun bölge gençliğine hayırlı olmasını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu da asırlardır süren kardeşliğin gereği olarak bölgede bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bölgenin uzun zamandır hizmetten mahrum kaldığını hatırlattı. Yapılan çalışmalarla bölgenin sporun da merkezi haline geleceğini ifade eden Topoğlu, açılışı yapılan tesislerin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Açılış töreninin ardından spor kulüplerine forma ve spor malzemeleri hediye eden Vali Erin ve Topoğlu, tesisleri gezdiler.

Resulayn'daki törenin ardından Telabyad'a geçen Vali Erin ve beraberindekiler, burada da yapımı tamamlanan spor tesislerinin açılış törenine katıldılar.

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