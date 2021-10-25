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"Barınamıyoruz" Hareketi I·stanbul'da Bulus¸tu

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Şehirlerde artan kiralar ve yetersiz yurtlar nedeniyle üniversite öğrencilerinin başlattığı "Barınamıyoruz" Hareketi, "Herkesin insanca barınma hakkı vardır" sloganıyla barınma taleplerini dile getirmek için İstanbul Kadıköy'de bulunan Moda Sahnesi'nde biraraya geldi.

KADIKÖY, İSTANBUL (DailyMotion.com) - Şehirlerde artan kiralar ve yetersiz yurtlar nedeniyle üniversite öğrencilerinin başlattığı "Barınamıyoruz" Hareketi, "Herkesin insanca barınma hakkı vardır" sloganıyla barınma taleplerini dile getirmek için İstanbul Kadıköy'de bulunan Moda Sahnesi'nde biraraya geldi

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