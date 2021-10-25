"Barınamıyoruz" Hareketi I·stanbul'da Bulus¸tu

KADIKÖY, İSTANBUL (DailyMotion.com) - Şehirlerde artan kiralar ve yetersiz yurtlar nedeniyle üniversite öğrencilerinin başlattığı "Barınamıyoruz" Hareketi, "Herkesin insanca barınma hakkı vardır" sloganıyla barınma taleplerini dile getirmek için İstanbul Kadıköy'de bulunan Moda Sahnesi'nde biraraya geldi

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri