Barınak ziyaretçisi kreş öğrencilerine 'Kedi ve Köpeklerin Koruyucuları' sertifikası - Haberler
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Barınak ziyaretçisi kreş öğrencilerine 'Kedi ve Köpeklerin Koruyucuları' sertifikası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Barınak ziyaretçisi kreş öğrencilerine 'Kedi ve Köpeklerin Koruyucuları' sertifikası

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, kreş öğrencilerini ağırladı.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, kreş öğrencilerini ağırladı. Barınağa gelen öğrencilere, 'Kedi ve Köpeklerin Koruyucuları' sertifikası ve mama kabı verildi.

Konyaaltı Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kreş öğrencilerini Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ağırlayarak, çocukların hayvanlarla vakit geçirmesini sağladı. Öğrenciler, uzman personeller eşliğinde rehabilitasyon merkezini gezerek, sokak hayvanları hakkında bilgi aldı. Kreş öğrencileri, yavru köpek ve kedileri severek, zaman geçirdi. Barınakta görevli veterinerler, öğrencilere stetoskop yardımıyla yavru bir kedinin kalp atışlarını dinletti.

"Kedi ve köpeklerin koruyucuları sertifikası"

Kreş öğrencileri, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde yanlarında getirdikleri mamaları, barınak görevlilerine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Barınak görevlileri ise öğrencilere, 'Kedi ve Köpeklerin Koruyucuları' sertifikası ve mama kabı vererek, çocuklara güzel ve anlamlı bir hatıra bırakmalarını sağladı.

Öte yandan belediyenin veteriner hekimleri hafta boyunca okul ziyaretlerinde bulunarak öğrencilere hayvanlara nasıl davranmaları gerektiğini anlattı. - ANTALYA

Barınak ziyaretçisi kreş öğrencilerine 'Kedi ve Köpeklerin Koruyucuları' sertifikası

Barınak ziyaretçisi kreş öğrencilerine 'Kedi ve Köpeklerin Koruyucuları' sertifikası

Barınak ziyaretçisi kreş öğrencilerine 'Kedi ve Köpeklerin Koruyucuları' sertifikası

Barınak ziyaretçisi kreş öğrencilerine 'Kedi ve Köpeklerin Koruyucuları' sertifikası

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Haber: Barınak ziyaretçisi kreş öğrencilerine 'Kedi ve Köpeklerin Koruyucuları' sertifikası - Haberler
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