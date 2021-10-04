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Barınak kapılarını hayvanseverlere açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Barınak kapılarını hayvanseverlere açtı

Pandemi dolayısıyla bir süredir ziyarete kapalı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ile birlikte kapılarını yeniden hayvanseverlere açtı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Pandemi dolayısıyla bir süredir ziyarete kapalı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ile birlikte kapılarını yeniden hayvanseverlere açtı. Barınağı ziyaret eden yüzlerce minik öğrenci, can dostlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde kapılarını yeniden hayvan severlere açan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler, can dostları ile birlikte zaman geçirme fırsatı buldu. Can dostları ile bir araya gelmenin sevincini yaşayan öğrenciler, kedi ve köpeklere mama vererek onları sevdi.

Öğretmenlerinin nezaretinde barınağı ziyaret eden öğrencilere, ilk olarak konferans salonunda Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun tarafından Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ve burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Hayvan bakımı konusunda kısa film izleyen öğrenciler, hayvan sevgisi, hayvanlara davranış şekilleri, hayvan davranışları ve bakımı gibi pek çok konuda bilgi sahibi oldu. Öğrenciler, ayrıca merak ettikleri hususlarda soru sorma imkanı buldu.

Yapılan sunum ve bilgilendirmenin ardından barınaktaki bütün bölümleri gezen öğrenciler kedi ve köpekleri sevdi. Ziyaret sonunda yeniden konferans salonunda toplanan öğrenciler, barınağın sevimli sakinlerinden "Arya" isimli Labrador cinsi köpek ile bir araya gelme fırsatı buldu. İlk olarak köpek korkusu olan öğrencilerden başlanarak tüm çocukların sevimli can dostlarına dokunup sevmeleri sağlandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, öğrencilere verdiği mesajda, Osmangazi Belediyesi olarak sadece bir gün değil yılın her günü hayvanları koruduklarını söyledi. Hayvan sahiplenmenin önemine de vurgu yapan Başkan Dündar, "Kedi veya köpekler dükkanlarda zor şartlar altında satışa sunuluyor. Dükkanların vitrininde gördüğünüz o sevimli kedi ve köpekler, küçücük alana sıkıştırılmış şekilde aylarca satılmayı bekliyor. Petshoplardan alınan evcil hayvanlar, daha sonra çeşitli sebeplerle terk edilince zor bir hayatla karşı karşıya geliyor. Osmangazi Belediyesi olarak hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza barınağımızdaki hayvanları ücretsiz olarak sahiplendiriyoruz" dedi. - BURSA

Barınak kapılarını hayvanseverlere açtı

Barınak kapılarını hayvanseverlere açtı

Barınak kapılarını hayvanseverlere açtı

Barınak kapılarını hayvanseverlere açtı

Barınak kapılarını hayvanseverlere açtı

Barınak kapılarını hayvanseverlere açtı

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