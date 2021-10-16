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Barda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Barda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Bartın'da kent merkezindeki bir barda çıkan silahlı kavgada göğsünden vurulan Ayberk Karagöz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BARTIN (İHA) - Bartın'da kent merkezindeki bir barda çıkan silahlı kavgada göğsünden vurulan Ayberk Karagöz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, gece saatlerinde Bartın kent merkezinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak üzerinde yer alan binanın 2'nci katındaki barda iddialara göre Eren G. (30) ve T.K. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada kavga eden Eren G. ve T.K.'yı ayırmaya çalışan Ayberk Karagöz iddialara göre Eren G.'nin ateşlediği silahtan çıkan kurşunla göğsünden, T.K. ise omzundan vuruldu. İhbar üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ayberk Karagöz'ün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Omzundan yaralanan T.K.'nın Bolu'ya sevk edildiği öğrenildi.

Olay sonrası otomobil ile kaçan Eren G. polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Eren G., 1 kişinin ölümü 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayda kullanılan silahı ırmağa attığını ifade etti. Silahın bulunması için çalışma başlatıldı. - BARTIN

Barda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Barda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Barda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Barda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Barda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Barda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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