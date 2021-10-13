Barcelona - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:00'da Barcelona - Olympiakos mücadelesi olacak. Peki Barcelona - Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Barcelona - Olympiakos saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Barcelona - Olympiakos basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Barcelona - Olympiakos ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
Barcelona - Olympiakos Thy Euroleague basketbol maçı 13 Ekim Çarşamba günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10'da başlayacak.
Barcelona - Olympiakos THY Euroleague maçı Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Basketbol maçı Barcelona'da, Palau Blaugrana Salonu Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.