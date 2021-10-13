Barcelona - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

Merakla beklenen Barcelona - Olympiakos basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Barcelona - Olympiakos ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

BARCELONA - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Barcelona - Olympiakos Thy Euroleague basketbol maçı 13 Ekim Çarşamba günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10'da başlayacak.

BARCELONA - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Olympiakos THY Euroleague maçı Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BARCELONA - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Barcelona'da, Palau Blaugrana Salonu Stadyumu'nda oynanacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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