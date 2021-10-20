Barcelona - Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2021-2022 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün grupların diğer maçları oynanacak. Peki Barcelona - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 3. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Barcelona - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?
Barcelona - Dinamo Kiev maçı 20 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 19:45 'de başlayacaktır.
Barcelona - Dinamo Kiev maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.
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